Allegato G graduatorie ATA 24 mesi | scelta scuole fino all’11 luglio

Se sei tra gli aspiranti della graduatoria ATA 24 mesi, non perdere l’opportunità di scegliere le scuole fino all’11 luglio. L’Allegato G, disponibile su Istanze Online, ti permette di indicare fino a 30 istituzioni scolastiche: assicurati di completare questa fase in tempo per garantire il tuo futuro professionale. Scopri i dettagli e preparati a fare la tua scelta!

L’allegato G per la scelta delle scuole, destinato agli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, è disponibile su Istanze online fino all’11 luglio. Ogni candidato può indicare un massimo di 30 istituzioni scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: allegato - mesi - scelta - scuole

Graduatorie ATA 24 mesi, domande chiuse. Prossimamente allegato G per la scelta delle scuole - Sono state chiuse alle 14 del 19 maggio le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2025/26. Prossimamente sarà disponibile l'allegato G per la scelta delle scuole.

L’Allegato G per il personale ATA 24 mesi è disponibile su Istanze Online: si può compilare fino all’11 luglio per scegliere fino a 30 scuole. Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G scade l’11 luglio: perché è importante e a cosa serve. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Allegato G graduatorie ATA 24 mesi: scelta scuole fino all’11 luglio; Graduatorie ATA 24 mesi: le 30 scuole dell'allegato G non vengono utilizzate per le immissioni in ruolo; Allegato G ATA 24 mesi: chi deve compilarlo e come funziona la scelta delle scuole.

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: qual è il criterio per la scelta delle scuole. Cosa succede se non si compila. RISPOSTE AI QUESITI - Allegato G, scelta scuole graduatorie ATA di prima fascia, disponibile fino all'11 luglio. Secondo orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, quando l’allegato G? In attesa della scelta delle 30 scuole - Gli aspiranti ATA 24 mesi, le graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e dei ruoli, hanno ... Riporta orizzontescuola.it