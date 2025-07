Tour de France 2025 tappa di oggi Caen-Caen | orari tv percorso favoriti Evenepoel favorito duello Pogacar-Vingegaard a cronometro

Il Tour de France 2025 si anima oggi con una tappa cruciale: la cronometro individuale di Caen, lunga 33 km. Un punto di svolta che potrebbe plasmare le gerarchie della corsa, con favoriti come Evenepoel, Pogacar e Vingegaard pronti a sfidarsi. La battaglia tra questi giganti si deciderà sulle strade di Caen, un duello imperdibile nel cuore del Tour. Segui in diretta la tappa e scopri chi dominerà questa frazione decisiva.

Già un punto di svolta importante per il Tour de France 2025. In scena la prima cronometro individuale della Grande Boucle nella quinta tappa, ci saranno distacchi importanti. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.05 PERCORSO QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. 33 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Caen. Le difficoltà altimetriche sono praticamente nulle: bisognerà spingere lunghissimi rapporti e fare la massima velocità . Una cronometro per specialisti puri. ALTIMETRIA. PROGRAMMA TOUR DE FRANCE  2025. 🔗 Leggi su Oasport.it