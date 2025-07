Traffico Roma del 09-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno Roma! Alle 8:30 del mattino, il traffico si presenta intenso sulla carreggiata interna del Raccordo con code tra Casilina e la doppia trafficata anche quella esterna. La Cassia bis e Cassia sono congestionate, così come il tratto urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini e l’uscita per la Tangenziale Est. Il traffico sulla stessa tangenziale e nelle zone vicine rende l’inizio giornata frenetico: attenzione e buon viaggio!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna concludi Cassia bis e Cassia intenso il traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro ci stessa situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l'uscita per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio ancora traffico sulla via Pontina con coda in direzione della Capitale tra Montedoro e Castel di Decima

