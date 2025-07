Il primo Reading Party Firework d’Italia sbarca a Vietri sul Mare

Domenica 13 luglio, dalle 19:15 alle 21:15, la suggestiva Costiera Amalfitana farà da cornice a un evento unico: il primo Reading Party gratuito "Firework" in Italia. L'iniziativa, fortemente voluta dall'Assessore Daniele Benincasa e organizzata con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, rappresenta un momento significativo per la cultura letteraria italiana. A ideare il progetto sono Antonio Roberto e Alessio Ruggiero, rispettivamente founder e co-founder della community letteraria Libri Sottolineati, in collaborazione con Reading Rhythms, l'azienda americana che ha definito questi eventi come "Firework" – una scintilla destinata a illuminare il panorama culturale del nostro Paese.

Domenica 13 luglio, dalle 19:15 alle 21:15, ci vediamo presso La Ciurma (Via Francesco Petrarca - 84019 Vietri sul Mare, Sa) tra le onde del mare di fronte ai "Due Fratelli", per un'esperienza di lettura condivisa unica nel suo genere.

