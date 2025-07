Dalla ' ndrangheta al narcotraffico nelle Marche | 14 arresti

Un'operazione senza precedenti nelle Marche ha portato all'arresto di 14 membri di un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga, con legami alla 'ndrangheta. L'intervento, condotto dalla Polizia di Stato tra Ascoli Piceno e Ancona, ha smantellato un pericoloso network dedito al narcotraffico, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alle mafie. Una svolta decisiva per la sicurezza della regione, che dimostra come la lotta al crimine sia una priorità .

Investigatori della Polizia di Stato - Squadra Mobile di Ascoli Piceno e S.I.S.C.O. di Ancona - impegnati in un’operazione volta a disarticolare un’associazione criminale operante nel traffico di stupefacenti nelle Marche. Sono state eseguite 14 misure cautelari (12 in carcere; 2 arresti domiciliari) nei confronti di un’organizzazione il cui capo, in passato legato alla 'ndrangheta, aveva la. 🔗 Leggi su Feedpress.me