Parte la corsa agli abbonamenti dello Spezia Calcio per la stagione 2025/2026: un richiamo forte e chiaro a tutti i tifosi che sostengono con passione il club. Con lo slogan "Noi siamo sempre qui", il team, insieme alle autorità , rinnova il suo impegno per coinvolgere e premiare la fede dei supporter. Il leggero aumento di prezzo, come spiegato dai dirigenti, è giustificato da investimenti mirati a migliorare l’esperienza sportiva e conclude, si apre una nuova entusiasmante stagione di calcio e di comunità .

"Noi siamo sempre qui" è lo slogan che accompagnerà la campagna abbonamenti dello Spezia Calcio per la stagione 20252026 che entrerà nel vivo oggi pomeriggio. A presentarla il vice presidente dello Spezia Calcio Andrea Corradino, l’amministratore delegato Andrea Gazzoli e il sindaco Pierluigi Peracchini. "Tutto questo è rivolto – ha spiegato Corradino – a chi ama sempre lo Spezia, ossia il pubblico. Il leggero aumento di prezzo è giustificato dal fatto che il ’Picco’ è diventato lo stadio più bello della Serie B, insieme a quello di Cesena che ben conosciamo, con tre settori coperti. Abbiamo comunque cercato di mantenere tariffe in linea con la categoria e con la capienza degli stadi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parte la corsa agli abbonamenti: "Spezia, noi siamo sempre qui"

