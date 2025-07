Molestie sessuali donne abbandonano le piscine pubbliche in Germania

In Germania, sempre più donne abbandonano le piscine pubbliche a causa di molestie sessuali e aggressioni. La rivista evidenzia come questi tragici episodi siano spesso commessi da uomini con un background migratorio. Un fenomeno che solleva importanti questioni di sicurezza, integrazione e rispetto, spingendo la società a riflettere su come garantire ambienti più sicuri per tutti. Se vuoi approfondire le cause e le possibili soluzioni, continua a leggere.

La rivista scrive che le aggressioni e le molestie sessuali sono perpetrate ''prevalentemente da uomini con un background migratorio''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Molestie sessuali, donne abbandonano le piscine pubbliche in Germania

