L’Okasa cambia volto | via Balardin e Cortès

L’Okasa Falconara si rinnova, cambiando volto e aprendo un nuovo capitolo nella serie A femminile di calcio a cinque. Dopo aver conquistato il secondo Scudetto, la squadra si prepara a scrivere nuove pagine di successo, con rinnovati obiettivi e una passione ancora più infuocata. La strada verso l’olimpo del futsal femminile è tracciata, e il futuro riserva emozioni da non perdere. L’attesa è alle porte: la sfida continua!

Con l’avvento di luglio, nello sport il mese spartiacque tra una stagione e l’altra, l’ Okasa Falconara – forte del secondo Scudetto cucitosi sul petto in quella calda notte del 15 giugno scorso a Pescara, dinanzi a quasi 500 tifosi falconaresi – ricomincia a pianificare quella nuova in serie A femminile di calcio a cinque. Dopo l’annuncio del presidente Marco Bramucci sul passo di lato, che di fatto chiuderà un’era (anzi, un’epopea) dirigenziale di successi nazionali ed europei, e nell’attesa di conoscere il nome del suo successore (dovrebbe essere questione di poche settimane), in questi giorni la società ha reso note le partenze di Georgia Balardin e Leticia Martin Cortès. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it