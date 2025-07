Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze | orari tv percorso favorite Arrivo in salita importante

Il Giro d’Italia femminile 2025 entra nel vivo con la quarta tappa, un appuntamento imperdibile che potrebbe rivoluzionare la classifica generale. La sfida di oggi, con il primo arrivo in salita, promette battaglie emozionanti tra le pretendenti alla vittoria finale. Non perdete la diretta live dalle 12.00: ecco tutto quello che c’è da sapere sul percorso, favoriti e orari, per vivere questa tappa intensa fino all’arrivo in salita.

Il Giro d’Italia femminile 2025 arriva alla quarta tappa. Una frazione fondamentale per la classifica generale, perchè ci sarà l’atteso primo arrivo in salita e dunque le pretendenti alla classifica generale si daranno battaglia. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.00 PERCORSO. Secondo arrivo in salita di questa edizione. Da Castello Tesino partirà un percorso ondulato che attraverserà il GPM di terza categoria di Cugnan, per poi affrontare la breve salita di Ca’ del Poggio. Il muro di Santo Stefano anticiperà poi la salita finale di Pianezze (11.2 km al 7% di pendenza media). ALTIMETRIA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Castello Tesino-Pianezze: orari, tv, percorso, favorite. Arrivo in salita importante

