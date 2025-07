Quarta stagione di monster con una killer donna protagonista

sulla misteriosa figura di Lizzie Borden. Con un approccio più intimo e riflessivo, questa quarta stagione promette di svelare i segreti dietro il mito, offrendo uno sguardo inedito sulla mente di una delle donne più discussi della storia americana. Preparatevi a entrare nel cuore di un enigma che ha affascinato generazioni e a scoprire cosa si cela dietro la leggenda.

nuova stagione di "monster": un focus sulla figura di lizzie borden. Le prossime puntate della serie televisiva "Monster" promettono di offrire un approfondimento su uno dei personaggi più controversi e affascinanti della criminalità americana. Dopo aver esplorato storie di serial killer come Jeffrey Dahmer e Ed Gein, i creatori Ryan Murphy e Ian Brennan si preparano a presentare un nuovo capitolo che si distacca dai precedenti, concentrandosi questa volta su una figura femminile iconica. l'approccio narrativo e il cambio di prospettiva. La quarta stagione di "Monster" si distinguerà per un importante innovazione: sarà la prima ad avere come protagonista una donna.

