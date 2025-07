Serie C | il club di Zola Predosa si gode un’annata nel corso della quale sono arrivati risultati importanti anche dal settore giovanile Francesco Francia arrivano Gianninoni e Zambon

Il Club di Zola Predosa sta vivendo un’annata da record, tra successi sul campo e un settore giovanile in piena espansione. Con Francesco Francia che rafforza la propria crescita e l’arrivo di talenti come Gianninoni e Zambon, si apre una nuova fase di rivoluzione estiva sotto la guida di coach Andrea Mondini. La cantera biancoblù si prepara a un’altra stagione entusiasmante, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel panorama sportivo regionale.

È iniziata la rivoluzione estiva in casa Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli, che dopo l’ultima splendida stagione in serie C, terminata con l’uscita in semifinale contro i futuri campioni del Cmo Ozzano, è al lavoro per l’annata 20252026 con le prime novità di rilievo. Per la terza volta consecutiva al centro del progetto coach Andrea Mondini. E’ bene rimarcare anche il percorso della cantera biancoblù, coi il campionato regionale vinto dagli under 17 Gold e con la cavalcata degli under 19 Gold fino alle finali nazionali di Collegno e l’uscita tra gli applausi ai quarti contro Livorno: un’evidenziazione necessaria per capire il focus del club, come dimostra il recente arrivo per la prossima stagione di 35 nuovi atleti che hanno sposato la causa Francesco Francia, orientato alla crescita dei propri talenti in chiave senior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C: il club di Zola Predosa si gode un’annata nel corso della quale sono arrivati risultati importanti anche dal settore giovanile. Francesco Francia, arrivano Gianninoni e Zambon

In questa notizia si parla di: serie - annata - club - zola

Calcio a 5, annata storica per l'Athletic club Palermo: due promozioni in serie B con la squadra maschile e quella femminile - L’Athletic Club Palermo ha vissuto un’annata storica nel calcio a 5, centrando due promozioni in serie B per le sue formazioni maschile e femminile.

BENVENUTO ALÍ MOLOSSI Centrale classe '94 ritrova il mister Zecchi dopo la stagione passata insieme allo Zola Calcio. Protagonista di una stagione da protagonista mettendo a segno 7 gol da centrocampista, e chiudendo come miglior marcatore della Vai su Facebook

Lega Pro, riforma Zola: che cos'è, in cosa consiste, quali premialità per le società e come rivoluzionerà la terza serie; Effetto Zola, in Serie C giovani raddoppiati in due anni; Serie C, gli effetti della riforma Zola: in grande aumento la presenza di giocatori provenienti dai settori giovanili.

Calcio, Serie C: riforma Zola, i dati | Sky Sport - L'effetto della "Riforma Zola" inizia a riflettersi sui campi della Serie C. Segnala sport.sky.it

Serie C, spazio ai giovani: 114 giocatori cresciuti nei vivai - MSN - Rispetto all'annata scorsa c'è stato un aumento del 48% di giocatori nelle liste settore giovanile. msn.com scrive