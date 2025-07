Simeone il ds del Pisa ha parlato con Manna ma i toscani temono la concorrenza del Siviglia CorSport

Il Pisa, neo promosso in Serie A, ha puntato gli occhi su Giovanni Simeone, il “Cholito” in uscita dal Napoli. Con l’esperienza alle spalle e la volontà di consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano, i toscani sono pronti a sognare in grande. Tuttavia, l’interesse del Siviglia rende l’affare complicato: sarà il Pisa a conquistare davvero il suo obiettivo? La corsa è aperta e il futuro potrebbe riservare sorprese entusiasmanti.

Il Pisa neopromosso in Serie A sogna Giovanni Simeone. Il Cholito è in uscita dal Napoli ed è un profilo d’esperienza per un club che vorrebbe garantirsi la permanenza nel massimo campionato italiano anche nella stagione 2026-2027. Il Pisa punta forte su Simeone, il ds Corrado e Manna ne hanno già discusso. Il Corriere dello Sport scrive: C’è un sogno che il Pisa vuol a trasformare in obiettivo da centrare e si chiama Giovanni Simeone (30 anni). Il presidente Giuseppe Corrado: «Se ne ho discusso con De Laurentiis? Personalmente ancora no, ma mio figlio (Giovanni, amministratore delegato dei toscani) e il ds del Napoli Manna ne hanno già parlato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone, il ds del Pisa ha parlato con Manna ma i toscani temono la concorrenza del Siviglia (CorSport)

