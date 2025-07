I sindacati bloccano l' Italia contro l' aumento ai ferrovieri

L’Italia si ferma, letteralmente, a causa dello sciopero dei treni iniziato lunedì e conclusosi ieri. Quattro sigle minoritarie, poco riconosciute ufficialmente, hanno bloccato il traffico di oltre tre milioni di viaggiatori quotidiani. Una protesta che mette in luce le tensioni nel settore ferroviario e la sfida tra rappresentanza e interesse pubblico, lasciando molti a chiedersi: quale sarà il passo successivo per garantire un servizio essenziale per tutti?

C’è una sola cosa certa nello sciopero dei treni iniziato lunedì alle 21 e terminato ieri alle 18: quattro sigle minoritarie, neppure incluse nelle statistiche ufficiali di rappresentatività, hanno rotto le scatole a oltre tre milioni di italiani, tanti sono quelli che mediamente viaggiano ogni giorno sulle ferrovie. Cub, Usb, Assemblea Nazionale, PdmPdb: questo sottobosco sindacale, schegge fuoriuscite dalla Cgil anni fa e delle quali è ignota la consistenza numerica in termini di iscritti, hanno terremotato il traffico su rotaia. «Abbiamo avuto un’adesione oltre l’80%», gongolano felici a fine giornata gli autonomi, «causando una soppressione del servizio che supera il 65%» gongolano quelli di Cub. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I sindacati bloccano l'Italia contro l'aumento ai ferrovieri

