Infrastrutture Salvini visita il ponte Akashi in Giappone | Quello sullo Stretto di Messina sarà il più lungo al mondo

Matteo Salvini ha recentemente visitato il maestoso Ponte di Akashi in Giappone, il secondo ponte sospeso più lungo al mondo con una campata di 1.991 metri e un’altezza di oltre 280 metri. Un esempio di ingegneria straordinaria che unisce Kobe ad Awaji, simbolo di innovazione e connessione. Questa visita sottolinea l’importanza delle infrastrutture strategiche, spingendo l’Italia a guardare avanti: il nostro Stretto di Messina potrebbe diventare un gioiello di eccellenza tecnica e economica.

Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo al Ponte dello stretto di Akashi, in Giappone, il secondo ponte sospeso più lungo del mondo grazie ai suoi oltre 280 metri di altezza e alla lunghezza di 3,9 km: la sua campata principale è lunga 1.991 metri. Inaugurato il 5 aprile 1998, il ponte unisce la città di Kobe sull'isola di Honshù all'isola Awaji, passando al di sopra dello stretto di.

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

