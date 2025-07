Puppo secco | Sinner ipocondriaco? Non scherziamo! Strana la decisione di Jasmine Paolini

Sono giorni memorabili per il tennis italiano, con Sinner e Cobolli che continuano a sorprendere agli ottavi di Wimbledon 2025. La loro determinazione e talento infiammano gli appassionati, mentre le decisioni di Jasmine Paolini aggiungono un tocco di imprevedibilità a un torneo ricco di emozioni. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo inizia da un bilancio generale di quanto visto nella giornata di ieri: “ Sono ...

Due italiani ai quarti di finale di Wimbledon 2025. Emozioni e colpi di scena a non finire ai Championships che chiudono gli ottavi di finale con Jannik Sinner e Flavio Cobolli che proseguono nel loro cammino con match decisamente differenti. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo inizia da un bilancio generale di quanto visto nella giornata di ieri: “ Sono successe davvero tante cose e si può dire che abbiamo vissuto una giornata conclusa davvero nel peggiore dei modi con l’infortunio di Dimitrov. Il match con Sinner? Dopo il 3-0 del primo set avevo la sensazione che la caduta dell’altoatesino, non pensando ai problemi al gomito, avesse inciso comunque sulla partita di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it