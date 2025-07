Borsa | l' Asia chiude positiva tra dazi e inflazione in Cina

Le borse asiatiche chiudono in territorio positivo tra segnali di speranza e tensioni geopolitiche, con Tokyo in crescita dello 0,33%. Mentre l’attenzione resta focalizzata sulle decisioni di Donald Trump sui dazi e sui crescenti prezzi al consumo in Cina, il panorama globale si intreccia tra rischi e opportunità . In un contesto così dinamico, le scelte degli investitori diventano cruciali per navigare tra instabilità e potenziali guadagni.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda alle ultime decisioni di Donald Trump sul fronte dei dazi. I mercati si mostrano cauti mentre in Cina i prezzi al consumo a giugno sono tornati a salire su base annua. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, con la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse di Israele in Medio Oriente. In rialzo Tokyo (+0,33%). Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello di 146,98, e sull'euro a 172,21. A contrattazioni ancora in corso salgono Shanghai (+0,12%) e Seul (+0,6%). Poco mosse Shenzhen (+0,05%) e Mumbai (-0,02%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i verbali della riunione di giugno della Fed. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Asia chiude positiva tra dazi e inflazione in Cina

