Poker di conferme in casa OR

In casa OR Reggio Emilia si registra un vero e proprio poker di conferme, un segnale forte di continuità e fiducia nel progetto. I cugini Halitjaha, protagonisti di questa strategia, rafforzano il legame con la società cittadina e si preparano a vivere una nuova avventura in A2 Elite sotto la guida di Cristian Margini. Con Valtin, veterano dal 1995, e Fation pronti a lasciare il segno, il team si appresta a scrivere un’altra entusiasmante stagione.

Conferme importanti in casa OR Reggio Emilia. A continuare il loro matrimonio con la società cittadina, infatti sono i cugini Halitjaha, preziosi elementi del gruppo che agli ordini di Cristian Margini prenderà parte da matricola alla prossima A2 Elite: il più esperto è Valtin, classe 1995, che inizierà la sua nona stagione in maglia granata, portando in dote leadership ed esperienza; per quanto riguarda Fation, invece, la sua prolificità sotto porta (21 i centri nell’ultima stagione) e la capacità di accendersi quando meno te lo aspetti sarà di certo una risorsa importante nel corso del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Poker di conferme in casa OR

In questa notizia si parla di: conferme - casa - poker - stagione

De Laurentiis dà conferme su De Bruyne: "Mi risulta abbia anche comprato una bellissima casa qui" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rivelato che Kevin De Bruyne potrebbe aver acquistato una villa a Napoli, alimentando voci sul possibile trasferimento del talentuoso centrocampista.

Poker a “Sa Duchessa”. La nostra prima squadra di volley riparte da coach Lorenzo Simeon, capitan Michael Menicali e dagli schiacciatori Morgan Biasotto e Stefano Gozzo. Sono loro le quattro conferme per la stagione di serie A3M Credem Banca 202 Vai su Facebook

Poker di conferme in casa OR; Basket serie B Interreg.. Poker di stagioni per Calvellini alla Stosa Virtus; CASETTE VERDINI. Un poker di ottimi giocatori e 5 Under di prospettiva.

Poker di conferme in casa OR - A continuare il loro matrimonio con la società cittadina, infatti sono i ... Da ilrestodelcarlino.it

Basket serie B Interreg.. Poker di stagioni per Calvellini alla Stosa Virtus - Uno degli assoluti protagonisti delle ultime due stagioni di serie B Interregionale vestirà ... Scrive lanazione.it