Arriva l’ok del Tar | nel Parco dei Colli via libera all’installazione di un’antenna 5G

Una svolta importante nel cuore del Parco dei Colli di Ponteranica: il Tar di Brescia ha dato il via libera all’installazione di un’antenna 5G, ribaltando la decisione precedente dell’ente. Dopo un ricorso vincente di Inwit, ora la nuova infrastruttura digitale può essere realizzata, portando innovazione e connettività avanzata in un’area tanto amata quanto strategica. La sentenza segna un passo decisivo per lo sviluppo tecnologico e l’ammodernamento delle reti locali.

Ponteranica. L’installazione dell’opera era stata stata bocciata direttamente dall’ente, ma una sentenza del Tar di Brescia ha ribaltato la situazione. Nel Parco dei Colli, in territorio di Ponteranica, sarà installata un’ antenna 5G. Accolto dunque il ricorso presentato da Inwit contro il provvedimento che negava l’autorizzazione all’installazione della nuova infrastruttura digitale di telecomunicazione: il tribunale conferma che le torri di telecomunicazione devono “essere assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione del principio costituzionale di inclusione sociale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Arriva l’ok del Tar: nel Parco dei Colli via libera all’installazione di un’antenna 5G

