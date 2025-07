Forlì Masciadri torna dopo 15 anni Martino | Cercavamo tiro da fuori e duttilità

Dopo 15 anni, Stefano Masciadri torna a vestire i colori di Forlì, portando con sé esperienza e duttibilità. L’ala di 2 metri, classe 1989, si riunisce alla Pallacanestro 2.015, rafforzando il roster con un talento versatile capace di cercare il tiro da fuori e adattarsi alle esigenze della squadra. Un ritorno che riaccende l’entusiasmo dei tifosi e segna un nuovo capitolo per la stagione.

Dopo 15 anni Stefano Masciadri torna a giocare a Forlì. Quello dell’ala di 2 metri del 1989 è il secondo acquisto ufficializzato dalla Pallacanestro 2.015 dopo la guardia Simone Pepe. ‘Mascia’ torna in città dopo il suo biennio in maglia VemSistemi dal 2008 al 2010 in B. Era in campo nelle due stagioni di coach Giampaolo Di Lorenzo, due squadre belle in stagione regolare ma parecchio sfortunate nei playoff. E c’era ovviamente anche quel 16 giugno 2010 quando, sul più bello, Matteo Malaventurà segnò il canestro della vittoria che in gara5 della seconda finale promozione (la prima Forlì l’aveva persa contro Barcellona per 1-3) mandò in A2 la Fortitudo Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net