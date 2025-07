Al Nocera Jazz Festival si attende il Sergio Cammariere Quartet

Al Nocera Jazz Festival si prepara un evento imperdibile: il Sergio Cammariere Quartet porta la sua musica vibrante e raffinata, unendo poesia, jazz e ritmi latini in un’esperienza sensoriale unica. Cantautore e pianista di fama, Cammariere ha conquistato il pubblico con la sua sensibilità musicale e successi come “Tutto quello che un uomo”. Un appuntamento da non perdere, capace di emozionare e far vibrare animi appassionati di musica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sergio Cammariere, cantautore e pianista, è noto per la sua capacità di fondere poesia, jazz e ritmi latini in un’esperienza musicale unica. Dopo una lunga carriera come musicista di nicchia, ha raggiunto il grande pubblico nel 2003 con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Tutto quello che un uomo”, classificandosi al terzo posto e vincendo il Premio della Critica e quello per la Migliore Composizione Musicale. Nel corso degli anni, Cammariere ha pubblicato numerosi album, tra cui l’ultimo lavoro discografico Una sola giornata (2023), che rappresenta una naturale evoluzione della sua musica, con uno sguardo alla tradizione e uno slancio verso nuove sonorità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al ”Nocera Jazz Festival” si attende il Sergio Cammariere Quartet

In questa notizia si parla di: jazz - festival - cammariere - nocera

SilenzioMusica Festival, cinque serate tra classica e jazz - Pronta a partire la terza edizione del SilenzioMusica Festival, un evento che promette cinque serate indimenticabili dedicate alla musica classica e al jazz.

Nocera Jazz Festival Sergio Cammariere Quartet venerdì 11 luglio 2025 Chiostro degli Olivetani - Via Federico Ricco, 84014 Nocera Inferiore (Sa) - Zona Tribunale Vai su Facebook

Nocera Jazz Festival, aumentata la capienza per lo spettacolo di Sergio Cammariere; Nocera Jazz Festival terza edizione con Cammariere e Concato; Torna il Nocera Jazz Festival tra chiostri, monasteri e piazze: il programma completo.

Al Nocera Jazz Festival Sergio Cammariere Quartet - Sergio Cammariere, cantautore e pianista, è noto per la sua capacità di fondere poesia, jazz e ritmi latini in un'esperienza musicale unica. Secondo napolivillage.com

Torna il Nocera Jazz Festival tra chiostri, monasteri e piazze: il programma completo - La musica jazz torna a invadere i luoghi simbolo di Nocera Inferiore con l’edizione 2025 del Nocera Jazz Festival, che taglia il traguardo del terzo anno e si conferma come uno degli appuntamenti cult ... Come scrive salernotoday.it