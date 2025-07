Gli ebrei l' Europa e il coraggio di dire la verità

In un'epoca in cui le parole sembrano perdere peso e la verità viene spesso distorta, il coraggio di affrontare e raccontare ciò che molti preferirebbero tacere diventa un atto di rara nobiltà. Caro Direttore, a nome mio e della Comunità ebraica che rappresento, desideriamo esprimere la nostra riconoscenza per la vostra integrità e determinazione nel difendere i valori della verità. Oggi più che mai, chi sceglie di difendere Israele e di narrare la realtà dimostra un autentico spirito di responsabilità e coraggio.

Caro Direttore, in un tempo in cui le parole sembrano perdere significato, e la verità viene continuamente piegata fino a scomparire, sento il bisogno, profondo e sincero, di esprimere a nome mio personale e della Comunità ebraica che rappresento la nostra più sentita gratitudine per il lavoro che Lei e il Suo giornale portate avanti con coraggio, coerenza e dignità. Oggi più che mai chi sceglie di difendere Israele, chi osa raccontare la realtà dei fatti, chi si oppone alla retorica dilagante e manipolatoria che ha conquistato ampi settori del mondo mediatico, accademico e culturale, si espone a forme di ostilità sempre più esplicite, dure e violente.

Il suo intervento al Parlamento Europeo: «Israele ha il coraggio di fare ciò che l’Europa non ha». La reazione del Pd: «Parole gravissime e inaccettabili» Vai su Facebook

