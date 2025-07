Richard Rios la Roma accelera | il centrocampista colombiano è il primo obiettivo per la mediana

la Roma si prepara a rinforzare il suo centrocampo con decisione, puntando su Richard Rios, il giovane talento colombiano che ha già catturato l’attenzione dei vertici giallorossi. Con un occhio rivolto al futuro e la volontà di rilanciare le ambizioni europee, i dirigenti sono pronti a fare una mossa decisiva per consolidare la mediana e riportare la Roma ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Mentre i radar del mercato estivo scandagliano ogni reparto, la Roma punta dritto al cuore del gioco: il centrocampo. La squadra giallorossa, attesa da una stagione di rilancio e con l’ambizione concreta di tornare a respirare l’aria della Champions League, ha avviato una profonda riflessione sugli uomini chiave da affiancare a Koné, Cristante e Pisilli. L’addio imminente di Paredes, unito alla partenza di Le Fée, ha spalancato le porte a nuove opportunità, e in cima alla lista dei desideri del club è salito il nome di Richard Rios, talento colombiano in forza al Palmeiras. La strategia è chiara: Rios per il nuovo centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it