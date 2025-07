Perché in Toscana il Pd potrebbe sacrificare Giani

Perché in Toscana il PD potrebbe sacrificare Giani? Il centrosinistra toscano e nazionale ha deciso di alimentare un duello politico che sembrava scontato, sorprendendo molti. Con soli 100 giorni alle elezioni regionali del 12 o 19 ottobre, il nome di Eugenio Giani non è ancora confermato come candidato ufficiale della coalizione. Una scelta che potrebbe cambiare gli equilibri e influire sul futuro politico della regione. Ma cosa spinge il partito a questa decisione?

Il centrosinistra toscano e nazionale ha sorprendentemente deciso di rendere interessante una competizione politicamente scontata. Mancano 100 giorni alle elezioni regionali (si voterà il 12 o il 19 ottobre) e ancora Eugenio Giani, presidente uscente, non è stato confermato come candidato della coalizione guidata dal Pd. E chissà se lo sarà. A niente sono serviti i sondaggi di gradimento favorevoli, a niente nemmeno l' appello firmato da un centinaio di sindaci che chiede la ricandidatura dell'attuale presidente senza fare troppe storie (un'iniziativa che gli altri partiti della possibile coalizione, a partire da Avs, non hanno gradito).

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l’impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

