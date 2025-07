Milano accoltellato da tre stranieri per un borsello | grave un 32enne

Milano ancora teatro di violenza: nella notte, un grave episodio si è consumato in viale Fulvio Testi, dove tre stranieri hanno aggredito un 32enne con un coltello nel tentativo di rubargli il borsello. La vittima, che si era opposta al furto, si trova ora in condizioni critiche all'ospedale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e la recrudescenza della criminalità in città.

Ancora un' aggressione con coltello a Milano da parte di tre nordafricani nel tentativo di rubare un borsello. È accaduto in viale Fulvio Testi e un 32enne italian o si trova ora in gravi condizioni all'ospedale per essersi opposto al furto. I fatti sono avvenuti attorno all'una di notte, o poco prima, quando la vittima e suo fratello sono stati avvicinati dai tre stranieri alla fermata del tram in fondo a viale Fulvio Testi all’altezza dell’incrocio con via Chiese. Hanno afferrato il borsello del 32enne e hanno provato a strapparglielo ma la vittima ha reagito ed è in quel momento che uno dei tre ha estratto un coltello e l'ha colpito alla schiena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, accoltellato da tre stranieri per un borsello: grave un 32enne

