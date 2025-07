Danza | mondiali di ballo in Spagna Prestigiosi risultati Valorosi nella top ten Le valdarnesi in alto

Le valdarnesi brillano ai Mondiali di ballo in Spagna, raggiungendo risultati straordinari nella top ten e portando alto il nome dell’Italia. Montevarchi si distingue ancora una volta grazie a DanzAria e alla giovane Eleonora Valorosi, talento di soli 12 anni che si afferma tra le migliori al mondo con performance che emozionano e incantano. Un inizio esplosivo che promette grandi successi ancora da svelare.

MONTEVARCHI Una partenza con il botto per DanzAria, presente ai mondiali di ballo in Spagna in rappresentanza della nazionale italiana. I primi successi sono arrivati grazie alla giovane Eleonora Valorosi, 12 anni, che ha ottenuto l’ottavo posto su 21 partecipanti nella categoria Children Contemporaneo con la coreografia "Was that you?" di Iris Hodzic, mentre ha raggiunto il decimo posto su 18 partecipanti nella categoria Children Classica Repertorio sulle Punte con "La fata del Fuoco", studiata con la maestra Alessandra Testi. La ballerina valdarnese è riuscita dunque a piazzarsi nella top ten mondiale della danza in ben due categorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Danza: mondiali di ballo in Spagna. Prestigiosi risultati. Valorosi nella top ten. Le valdarnesi in alto

In questa notizia si parla di: mondiali - ballo - spagna - valorosi

La favola che stanno vivendo i ballerini valdarnesi volati a Burgos, in Spagna. Gli allievi di DanzAria ai mondiali. Tutti i protagonisti in azzurro; Le danzatrici valdarnesi ai mondiali. Montevarchi rappresenterà l’Italia; Danza: mondiali di ballo in Spagna. Prestigiosi risultati. Valorosi nella top ten. Le valdarnesi in alto.

Danza: mondiali di ballo in Spagna. Prestigiosi risultati. Valorosi nella top ten. Le valdarnesi in alto - MONTEVARCHI Una partenza con il botto per DanzAria, presente ai mondiali di ballo in Spagna in rappresentanza della nazionale italiana. Scrive msn.com

La favola che stanno vivendo i ballerini valdarnesi volati a Burgos, in Spagna. Gli allievi di DanzAria ai mondiali. Tutti i protagonisti in azzurro - È questa la favola che stanno vivendo i ballerini di DanzAria, che sono volati a Burgos, in Spagna, per rappresentare la nazionale italiana alla Dance ... Secondo lanazione.it