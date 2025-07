Mercato dilettanti. Amerighi dal Fosso» alla Cavese. Urbania, arriva il laterale Delbianco.

Il mercato dilettanti italiano si anima con mosse strategiche e talenti emergenti. Amerighi, dal Fossombrone, approda alla Cavese dopo una stagione da protagonista, mentre Urbania annuncia l’arrivo di Delbianco, laterale promettente proveniente dal Misano. Le squadre investono su giovani di talento come Sollaku e Di Gennaro, pronti a scrivere nuove pagine nelle rispettive categorie. L’estate delle sfide è appena cominciata: le prossime stagioni promettono emozioni e sorprese.

Il difensore del Fossombrone Amerighi (2005, 32 gare, 7 gol e 2 assist), ha firmato per la Cavese. L’ Urbania ingaggia Filippo Delbianco (2006), laterale di piede sinistro, dal Misano (Promozione Emilia Romagna, 50 presenze in prima squadra in 3 anni). Alla K Sport Montecchio Gallo piace l’esterno offensivo Andrea Sollaku (2003) ex San Marino e United Riccione (serie D) e il difensore centrale Alex Di Gennaro (2000), ex Atletico Gallo, Atletico Mondolfo e Jesina. Ufficiale a Urbino l’ingaggio del portiere Cristian Semprini (2007), lo scorso anno alla Primavera della Vis. Ha debuttato anche in prima squadra con il Misano (10 presenze): "La società insieme al mister – ha spiegato il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – ha deciso che una posizione under (20062007) debba essere assegnata nel ruolo del numero 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net