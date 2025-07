grifo ecco i convocati solo 18 biancorossi al raduno di stasera attesa per i rinforzi

Stasera a Pian di Massiano, il Grifo si riunisce con 18 biancorossi, tra conferme e sorprese, in attesa di rinforzi. Con un solo volto nuovo, quello di Giorgio Tumbarello, il team si prepara a un importante passo avanti, mentre alcuni potrebbero lasciare presto il ritiro in cerca di nuove opportunità . La campagna di rafforzamento è appena iniziata, e il futuro del gruppo potrebbe ancora cambiare radicalmente.

Stasera a Pian di Massiano si ritroveranno diciotto giocatori. Un solo volto nuovo, quello del centrocampista Giorgio Tumbarello, tante facce note, con alcuni giocatori che potrebbero interrompere in anticipo il ritiro in caso di chiamata dal mercato (Giunti e Bacchin). E altri, invece, che resteranno a Pian di Massiano in attesa delle novitĂ del mercato perchĂ© non rientrano nei piani. Insomma, sicuramente non è il gruppo sognato da Vincenzo Cangelosi che ambiva a iniziare per la prima volta una stagione dall’inizio ma che si ritrova con alcune lacune che non sono state colmate. La speranza è che la societĂ biancorossa possa chiudere una trattativa, almeno per il terzino destro, prima della partenza per l’ Argentina: Corsinelli del Gubbio resta la prima scelta del club biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net