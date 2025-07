Florentino Juventus sondaggio concreto dei bianconeri nelle scorse settimane | il Benfica ha fissato il prezzo per la sua cessione

Negli ultimi mesi, la Juventus ha mostrato un concreto interesse per Florentino Luis del Benfica, spinta da un sondaggio che apre nuove possibilità di mercato. Tuttavia, il costo stabilito dal club portoghese rappresenta una nota dolente per i bianconeri, che devono valutare attentamente se valga la pena investire su un giovane centrocampista di talento. La trattativa si fa difficile, ma il sogno di rafforzare il reparto mediano resta vivo.

Florentino Juventus, sondaggio concreto dei bianconeri nelle scorse settimane: il Benfica ha fissato il prezzo per la cessione del centrocampista. Il calciomercato Juventus ha messo gli occhi su Florentino Luis, centrocampista del Benfica, ma il costo per il suo acquisto rappresenta un ostacolo importante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve ha già effettuato un sondaggio per il portoghese, ma il club portoghese valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra che al momento è fuori dalla portata delle disponibilità bianconere. Florentino Luis è considerato uno dei migliori giovani centrocampisti europei e la sua esperienza in Portogallo è di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com