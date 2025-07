Il vip rifiuta e lei si prende la figlia Milly Carlucci colpo grosso per Ballando con le stelle

Il mondo dello spettacolo è in fermento: mentre uno dei big più attesi declina l’offerta, Milly Carlucci non si perde d’animo e sorprende tutti puntando su una figura ancora più interessante. La sua determinazione potrebbe cambiare le carte in tavola, regalando a Ballando con le Stelle un cast all’altezza delle aspettative. Ma chi sarà la nuova scelta che farà impazzire il pubblico? Restate sintonizzati, perché il colpo di scena è dietro l’angolo!

Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma dietro le quinte della produzione qualcosa si sta muovendo. Uno dei nomi più ambiti dalla conduttrice per questa nuova stagione, un volto che avrebbe rappresentato un vero colpo da novanta, sembra aver detto di no. A quel punto, Milly non si è data per vinta e ha pensato di puntare tutto su un’altra persona della stessa famiglia, molto più giovane ma già popolarissima tra i giovanissimi. Il nome che Milly Carlucci avrebbe voluto a tutti i costi era quello di Francesco Totti, il celebre ex capitano della Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo - Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

