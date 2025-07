Caldo killer triplicati i morti | 1.500 in più in 12 città europee

L’ondata di caldo record ha triplicato i decessi in Europa, con 1.500 vittime e 249 feriti in 12 città. Le temperature, aumentate fino a 4°C rispetto al passato, sono un chiaro segnale dei rischi crescenti legati al cambiamento climatico. Questa crisi climatica sta mettendo a dura prova la salute pubblica e richiede azioni immediate. È il momento di agire per salvaguardare il nostro futuro e quello del pianeta.

Le ondate di caldo amplificate dal cambiamento climatico provocano sempre più pericoli per la salute dell’uomo. Secondo un’analisi degli scienziati dell’ Imperial college London e della London school of Hygiene & Tropical Medicine l’ ultima ondata, durata dal 23 giugno al 2 luglio, è stata intensificata dal riscaldamento globale causato dall’uso di combustibili fossili: le temperature sono salite fino a 4 gradi in più in tutte le città d’Europa e si stima che questo abbia triplicato le morti dovuti al caldo. Lo studio, il primo dedicato ai decessi legati al cambiamento climatico nel contesto di ondate di calore, ha analizzato i dati di 12 città europee, tra le quali ci sono anche Milano, Roma e Sassari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo killer, triplicati i morti: 1.500 in più in 12 città europee

