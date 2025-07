Sella Cento missione compiuta con Fall Il pivot completa il roster biancorosso

Con l’arrivo di Abdel Kader Pierre Fall, il roster dei biancorossi si completa, segnando un importante passo avanti nella strategia della società. Un mese intenso di mercato, orchestrato con attenzione dal GM Nicolai e dalla dirigenza, ha portato a consolidare una squadra esperta e determinata a conquistare la salvezza in Serie A2. Ora, il team è pronto per affrontare la nuova stagione, con la convinzione di aver fatto tutto il possibile per centrare l’obiettivo.

Benedetto 2526: puzzle completato. Un mese e oltre intenso di lavoro sul mercato, da parte del gm Nicolai e della dirigenza, per garantire a Di Paolantonio un roster esperto e con le carte in regola per giocarsi la salvezza nella prossima stagione di serie A2. L’ultimo slot rimasto libero è stato occupato ufficialmente ieri, con l’annuncio del 34enne lungo senegalese di formazione italiana Abdel Kader Pierre Fall, veterano della categoria, nell’ultima stagione in forza a Varese in Serie A. Nato nel ’91 a Dakar e trasferitosi nel 2005 in Italia per seguire il papà ex ambasciatore del Senegal, Fall è cresciuto cestisticamente nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra, prima di fare il suo esordio in A2 nella stagione 1213 con la maglia di Trieste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella Cento, missione compiuta con Fall. Il pivot completa il roster biancorosso

