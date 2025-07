COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

Il ritorno di Nicola Savino sulla scena televisiva italiana sta facendo parlare di sé: dopo aver lasciato Tv8, il conduttore torna in grande stile con due show di prim’ordine su Rai1. Tra conferme e indiscrezioni, si prospetta un autunno ricco di novità, culminando nel 2026 con l’attesissimo ingresso di Savino nella rete principale di Viale Mazzini. La sua presenza promette di rivoluzionare il palinsesto e catturare l’attenzione di milioni di telespettatori.

Nicola Savino ha lasciato Tv8 per tornare da mamma Rai. Lo attenderà in autunno su Rai2 il nuovo show Freeze ma nel 2026 si spalancheranno le porte di Rai1. Secondo un’indiscrezione riportata da CinguetteRai, il popolare conduttore è stato scelto da Carlo Conti per due impegni di prim’ordine sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. Parliamo di Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show che tornerà su Rai1 dopo la pausa di quest’anno e dovrebbe essere condotto proprio da Nicola Savino. Savino sarebbe inoltre il volto scelto dal direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 come timoniere del DopoFestival. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

