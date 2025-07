Il veicolo di Liverpool Star Diogo Jota era coinvolto in velocità eccessiva

Recenti notizie provenienti dall’Inghilterra svelano che il veicolo di Diogo Jota, stella del Liverpool, sarebbe stato coinvolto in un episodio di eccesso di velocità. Un tragico incidente ha tolto la vita a Jota e a suo fratello André Silva, con le autorità spagnole che considerano la velocità come possibile causa. Per chi desidera approfondire, trovate il link all’articolo originale in lingua inglese alla fine di questa lettura.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Le autorità spagnole ritengono che la velocità possa essere stata un fattore nel tragico incidente automobilistico che ha rivendicato la vita di Liverpool e Portogallo Diogo Jota e suo fratello, André Silva. Il calciatore di 28 anni e suo fratello di 25 anni sono morti quando la Lamborghini in cui viaggiavano si allontanavano dalla strada a Zamora, in Spagna, giovedì. La guardia civile spagnola, sebbene notando che l’indagine rimane in corso, ha dichiarato che i risultati iniziali suggeriscono che il veicolo stava superando il limite di velocità locale di 120 kmh (75 miglia all’ora) al momento dell’incidente, secondo la BBC. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

