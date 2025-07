Due fratelli aspettano il tram a Milano e vengono rapinati | accoltellato uno dei due è grave

Una tranquilla serata milanese si è trasformata in un dramma: due fratelli, aspettando il tram a viale Fulvio Testi, sono stati brutalmente aggrediti e uno di loro, gravemente ferito, lotta tra la vita e la morte. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città e sulla crescente escalation di violenza che colpisce anche le zone più abitate. La speranza è che giustizia e prevenzione possano riportare serenità nelle strade di Milano.

Erano alla fermata del tram di viale Fulvio Testi, a Milano, poco dopo la mezzanotte. I due fratelli, mentre aspettavano, sono stati aggrediti da un gruppo di tre giovani, presumibilmente nordafricani. I tre hanno cercato di strappare loro un borsello e uno dei due aggrediti ha ricevuto una coltellata alla schiena. L’uomo, 32 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Sull’episodio indagano gli agenti della Questura. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due fratelli aspettano il tram a Milano e vengono rapinati: accoltellato uno dei due, è grave

In questa notizia si parla di: fratelli - tram - milano - aspettano

Due fratelli aspettano il tram a Milano e vengono rapinati: accoltellato uno dei due, è grave; Davide Cesare «Dax», vent'anni fa l'omicidio: la storia della «notte nera» di Milano; Milano accoltellato sul tram per una rapina | grave un uomo di 32 anni.

Accoltellato per rapina mentre aspetta il tram, grave un 32enne - Uno dei tre nordafricani che hanno incrociato ha reciso il borsello con un coltello. Si legge su rainews.it

Uomo accoltellato per rapina a Milano, grave in ospedale - Due fratelli sono stati aggrediti poco dopo la mezzanotte da un gruppo di tre giovani, presumibilmente nordafricani, alla fermata dal tram in viale Fulvio Testi a Milano. msn.com scrive