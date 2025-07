Meteo Giuliacci | sorpresa tra poche ore chi deve fare attenzione

Sorpresa in vista tra poche ore: mentre le temperature si abbassano, portando un sollievo temporaneo, attenzione a ciò che potrebbe arrivare. In Italia, il calo del caldo afoso sta per essere sostituito da un improvviso ritorno di condizioni estreme, pronti a sorprendere e mettere alla prova la nostra resistenza. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime ore e come prepararci al meglio.

In Italia, le temperature sono in calo, ponendo fine a un'intensa ondata di caldo afoso. Mercoledì 9 luglio, come riporta meteogiuliacci.it si prevede un ulteriore abbassamento, con valori vicini alle medie stagionali per tutta la settimana, accompagnati da bassa umidità che renderà il caldo più sopportabile. Tuttavia, già dall'inizio della settimana successiva, è atteso un nuovo rialzo termico, con il ritorno di un caldo afoso intenso, soprattutto al Sud e nelle Isole, mentre al Centro-Nord le temperature saranno più variabili. La fase più calda potrebbe verificarsi nell'ultima parte di luglio.

