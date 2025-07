Reazione a catena le Pari e patta fanno infuriare Insegno | Ve lo tolgo

Le tre sorelle toscane Stella, Sara e Valentina, note come “le Pari e Patta” per la loro passione per gli scacchi, hanno stupito tutti conquistando il titolo di campionesse a Reazione a Catena, superando i detentori precedenti. La loro abilità strategica e l’intesa perfetta le hanno portate alla vittoria, dimostrando che anche un pareggio può trasformarsi in trionfo. La loro storia è la prova che la determinazione può cambiare le sorti di una sfida.

Le tre sorelle toscane Stella, Sara e Valentina, soprannominate “le Pari e Patta” per la loro passione per gli scacchi, hanno conquistato il titolo di campionesse a Reazione a Catena, spodestando i precedenti campioni, gli Appuntamenti (Leonardo, Biagio e Riccardo). Le Pari e Patta, campionesse regionali di scacchi e abituate a pareggi nelle loro sfide, hanno dimostrato un’ottima intesa, vincendo l’Intesa Vincente con dieci parole, il doppio rispetto agli avversari. La loro abilità si è confermata all’Ultima Parola, dove hanno conquistato un montepremi di 2.266 euro, indovinando la parola vincente “Sospeso” dopo aver acquistato il Terzo Elemento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, le Pari e patta fanno infuriare Insegno: "Ve lo tolgo"

Reazione a catena, vincono le Pari e Patta: "Stavano sul ca***o?" - Un trio di sorelle appassionate di scacchi trasforma la loro passione in vittoria su Reazione a catena.

