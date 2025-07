La Turchia blocca Grok l' Intelligenza artificiale di Musk su X

In un colpo di scena che scuote il mondo digitale, la Turchia ha deciso di bloccare Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk su X, dopo che i contenuti prodotti dalla chatbot sono stati ritenuti offensivi nei confronti del presidente Erdogan e visualizzati da oltre 2 milioni di utenti. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di censura e libertà online nel paese. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta per il futuro dell'IA?

La procura di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, l' intelligenza artificiale integrata a X di Elon Musk, dopo che la chatbot ha prodotto contenuti ritenuti riguardanti il presidente Recep Tayyip Erdogan ritenuti offensivi e visualizzati da oltre 2 milioni di utenti in Turchia. Lo riferiscono media locali dopo che già nelle scorse ore era stato riportato che la procura di Ankara aveva aperto un'inchiesta su Grok, perché la chatbot ha pubblicato, su richiesta di un utente anonimo, una poesia su Erdogan ritenuta offensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X

In questa notizia si parla di: grok - turchia - intelligenza - artificiale

La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X; La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X; La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X.

La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X - La procura di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, l'intelligenza artificiale integrata a X di Elon Musk, dopo che la chatbot ha prodotto contenuti ritenuti riguardanti il presidente Recep Tayyip Erd ... Segnala ansa.it

Grok è stato aggiornato per essere ancora più politicamente scorretto - Tra commenti antisemiti e critiche alla politica di Trump, il chatbot di Elon Musk diventa più cattivo che mai ... Secondo wired.it