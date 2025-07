Cotelli si prende Brescia | Raggiunto il mio obiettivo

Matteo Cotelli si prepara a scrivere una nuova pagina della Pallacanestro Brescia, portando entusiasmo e determinazione. Con l’obiettivo di elevare il ritmo e correre di più, il suo approccio promette continuità e innovazione, senza perdere di vista i valori fondamentali. La sua umiltà sarà il pilastro per affrontare questa sfida, guidando la squadra verso nuovi traguardi. Il coach più...

Matteo Cotelli si presenta al mondo della Pallacanestro Brescia con parole chiare: "Mi piacerebbe correre di più, alzare il ritmo". Ma il sistema squadra cambierà poco rispetto al roster della finale Scudetto: "Questo ci faciliterà il compito. C’è conoscenza reciproca. Cercheremo di dare continuità al lavoro di Peppe Poeta, anche se in palestra voglio essere me stesso". "Umiltà " è la parola d’ordine per il successore di Poeta. Il coach più giovane della LBA, 38 anni, ma risoluto nella promozione capoallenatore: "Sono pronto? Sì. Mi sono formato molto in questi anni. Ho iniziato con Diana, il coach della promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net