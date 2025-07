Demonizza il ricco e non parla del popolo | così Facchinetti inchioda la sinistra

Nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, Francesco Facchinetti ha smascherato la sinistra, accusandola di demonizzare il ricco e dimenticare il popolo. La sua analisi lucida e senza filtri mette in discussione i cliché di una politica distante dai bisogni reali dei cittadini, rivelando come l'attenzione sia rivolta più a targeting ideologici che alla soluzione dei problemi quotidiani. Ma cosa significa davvero questa strategia?

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda ieri sera su Rete 4, è stata l'occasione per Bianca Berlinguer di intavolare un dibattito sull'attuale scenario politico e sui motivi che portano le opposizioni ancora troppo lontane dal calamitare l'attenzione degli elettori. Ospite in collegamento, Francesco Facchinetti ha detto la sua e offerto una lucida analisi della sinistra, a suo dire troppo interessata a mettere nel mirino i benestanti e troppo poco a lavorare concretamente per migliorare la vita delle persone meno fortunate. "Mi sarebbe piaciuto che la sinistra fosse tornata a parlare di quello di cui la sinistra dovrebbe parlare": è stata la premessa del conduttore, dj e imprenditore.