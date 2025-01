Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, si avvicina il gong: Ranieri attende un’accelerata

Negli ultimi giorni laha salutato due nuovi acquisti, accogliendo nella Capitale Devyne Rensch e Pierluigi Gollini. L’olandese permette di aumentare le alternative sulle corsie, mentre l’ex Genoa è diventato di fatto il vice Svilar dopo la cessione di Ryan. Ciò che è certo è che però la formazione giallorossa dovrà fare ancora qualcosa, conchesviluppi positivi quando ci avviciniamo al termine della finestra invernale di mercato.Hermoso e Shomurodov in uscitaDa qui al prossimo 3 febbraio, ladovrà dunque provare ad essere protagonista per assecondare le richieste del proprio tecnico. Oltre a quelli che potrebbero essere altri colpi in entrata, si dovranno risolvere anche questioni riguardanti almeno un paio di cessioni, con Hermoso e Shomurodov che sembrano essere sempre più distanti da Trigoria.