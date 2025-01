Inter-news.it - Buchanan, Marsch (CT Canada): «Gli ho parlato, vuole andare via»

non ha dubbi sul futuro diall’Inter. Il CT delha rivelato il desiderio dell’esterno canadese.CONFERMA – Il futuro di Tajonsembra essere più lontano dall’Inter. Il laterale canadese ha espresso alla dirigenza di voler giocare di più. A parlarne in maniera convinta e perentoria il suo Commissario Tecnico ne Cada Jesse. Il CT hain maniera schietta e senza veli al podcast Footy Prime: «Ne abbiamoquattro giorni fa e luivia in prestito e penso che il club stia lavorando insieme a lui. Ci sono delle discussioni aperte, perché lui sa di aver bisogno di giocare. Siamo rimasti tutti sbalorditi da come abbia avuto la forza di superare quell’infortunio. Certo, è importante per lui allenarsi bene in settimana, ma penso pure che abbia bisogno di giocare.