Sport.quotidiano.net - Basket B: cresce l’attesa per Adamant-Monfalcone

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ una delle vigilie più attese della stagione, quella che vede l’scalpitare per affrontare la capolista, domani alle 18 alla Bondi Arena. I biancazzurri hanno necessità di vincere per portarsi nel play-in il 2-0 a favore negli scontri diretti con i friulani, aspetto importante per guadagnarsi il miglior piazzamento nella griglia playoff. In casaè stata fin qui una settimana relativamente tranquilla, al di là della notizia dell’operazione a cui si dovrà sottoporre il play Chessari fra pochi giorni, ma col recupero a pieno regime di Ballabio. Ieri mattina, per distrarsi dalle fatiche del campo e contribuire all’impegno sociale che da sempre ha contraddistinto il progetto di Ferrara, coach Giovanni Benedetto e Riccardo Ballabio hanno fatto visita ai piccoli alunni della scuola paritaria "Sant’Antonio".