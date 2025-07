Serata su Wilde Massei e Peterson I tre Oscar protagonisti allo Spirito

una serata dedicata a Wilde Massei e Peterson ha preso vita tra note coinvolgenti e storie affascinanti. I tre Oscar protagonisti dello spirito hanno catturato il pubblico, culminando in un finale toccante, come da tradizione. La richiesta di Mistri di chiudere con una ballad ha regalato un momento di introspezione e magia. Un appuntamento che dimostra ancora una volta come musica e narrazione possano unire emozioni e pensieri, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Una delle costanti che distinguono le serate organizzate dal Gruppo dei 10 è il finale. Non importa quale sia la formazione, ma la richiesta del direttore artistico Alessandro Mistri per i musicisti è quasi sempre la stessa: chiudere il concerto con una ballad. Una canzone lenta, dall’afflato più narrativo: una favola della buona notte, ma anche un invito alla riflessione. Così, lo scorso giovedì 10 luglio, allo Spirito di Vigarano Mainarda, Dado Moroni, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli hanno eseguito alla perfezione: hanno fatto calare il silenzio, hanno chiuso la cassa del pianoforte, eliminato l’amplificazione, per non ostruire, in nessun modo, la traiettoria del suono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata su Wilde, Massei e Peterson. I tre Oscar protagonisti allo Spirito

In questa notizia si parla di: spirito - serata - wilde - massei

A Pavullo una serata nel segno della memoria e dello spirito libero di Francesco Benozzo - A Pavullo, una serata unica nel segno della memoria e dello spirito libero di Francesco Benozzo. A due giorni dal solstizio d’estate, giovedì 19 giugno alle ore 21:00, il suggestivo Castello di Montecuccoli accoglierà un evento speciale dedicato a celebrare la vita e l’opera di questo straordinario poeta, arpista, filologo e intellettuale poliedrico.

Spirito Vai su Facebook

Serata su Wilde, Massei e Peterson. I tre Oscar protagonisti allo Spirito; 'La notte degli Oscar': serata in onore di Massei, Wilde e Peterson fra sport, musica e letteratura; Massei, Wilde, Peterson allo Spirito. É proprio la notte dei tre Oscar.

Serata su Wilde, Massei e Peterson. I tre Oscar protagonisti allo Spirito - Non importa quale sia la formazione, ma la richiesta del direttore artistico Alessandro Mistri per i musicisti è ... Lo riporta msn.com

Massei, Wilde, Peterson allo Spirito. É proprio la notte dei tre Oscar - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com