Schianto in galleria Moto sotto un camion Diciassettenne muore sul colpo

Un tragico incidente si è consumato oggi sull'Asse interurbano, tra Mapello e Ponte San Pietro, lasciando un bilancio drammatico: un giovane di appena 17 anni, Lucas Rojas Vacas, ha perso la vita in un terribile schianto tra una moto e un camion. La scena, avvolta da un fumo nero denso, testimonia la brutalità di un evento che scuote l’intera comunità. È un promemoria di quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Una colonna di fumo nera si è sprigionata lungo un tratto dell’ Asse interurbano, tra Mapello e Ponte San Pietro, dalle parti del centro commerciale Il Continente. Sono da poco passate le 14. Da li a poco si scoprirà che quel fumo denso era la diretta conseguenza di un brutto incidente stradale che aveva coinvolto una moto e un mezzo pesante. C’è anche una vittima, purtroppo. A perdere la vita un 17enne, Lucas Rojas Vacas, origini boliviane, residente a Bergamo: era in sella alla sua moto e viaggiava in direzione di Bergamo. Per cause in accertamento avrebbe perso il controllo della due ruote invadendo la corsia opposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto in galleria. Moto sotto un camion. Diciassettenne muore sul colpo

