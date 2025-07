Incrocio killer Al via la rotonda | salva-vita

Finalmente inizia la rivoluzione della sicurezza stradale: lunedì partono i lavori per la nuova rotatoria tra via Buonarroti e via del Parco, un intervento fondamentale per ridurre gli incidenti e salvare vite. Un passo decisivo per rendere più sicuro un incrocio da troppo tempo teatro di incidenti pericolosi. La struttura dovrà trasformare questa arteria critica in un punto di snodo più sicuro e funzionale, migliorando la qualità della vita di tutti.

È l’incrocio più "incidentato" della città, finalmente al via la messa in sicurezza. Iniziano lunedì, con il loro corredo di modifiche viabilistiche e probabilmente di disagi, i lavori di realizzazione della nuova rotatoria fra via Buonarroti e via Del Parco, un innesto pericoloso fra area artigianale e un viale residenziale, teatro, negli anni, di numerosi incidenti anche gravi. Il progetto era stato approvato a fine maggio. La struttura dovrà disciplinare la viabilità, diminuire la velocità degli automezzi, diminuire i punti di conflitto e il rischio di scontri frontali, che si sono spesso verificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incrocio killer. Al via la rotonda: "salva-vita"

