Ucraina attacco russo nella notte La Polonia schiera i caccia

In una notte segnata da tensioni crescenti, la Russia ha scatenato un attacco con droni e missili sull’Ucraina, colpendo anche la regione di Kiev. La risposta internazionale si fa sentire: la Polonia schiera i caccia per difendersi da possibili minacce future. Un'ulteriore escalation nel conflitto che rischia di amplificare la crisi regionale, lasciando il mondo in forte allerta. La situazione rimane estremamente delicata, con il rischio di sviluppi imprevedibili.

La Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili sull’Ucraina. Colpendo anche la regione di Kiev. Lo ha fatto sapere noto l’Aeronautica militare del Paese e l’amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrainska Pravda. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui K iev, Kropyvnytskyi, Cherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell’est di Zytomyr, nell’ovest di Sumy e nel nord di Odessa. Da parte sua, il sindaco di Leopoli (ovest) – Andriy Sadovyi – ha segnalato un incendio in città. 🔗 Leggi su Open.online

