La linea dura non si ferma San Lorenzo e stazione blitz della Municipale

La lotta al degrado e all’illegalità nel cuore di Firenze si intensifica: Palazzo Vecchio adotta una linea dura, rafforzando i controlli su commercio ambulante e mezzi turistici atipici. San Lorenzo e Stazione sono al centro dell’attenzione, con blitz della Municipale per ripristinare ordine e sicurezza nel centro storico. Questa strategia mira a garantire un’ambiente più sicuro e accogliente per cittadini e visitatori, senza compromessi.

L’amministrazione comunale stringe le maglie del controllo sul commercio su area pubblica e sui mezzi turistici atipici. Palazzo Vecchio ha scelto la linea dura contro chi non rispetta le regole, e nelle ultime settimane è partita un’intensa attività di monitoraggio e repressione, soprattutto nel centro storico. A guidare l’operazione è la Polizia municipale con controlli sugli ambulanti di piazza della Stazione, dell’abside di Santa Maria Novella e di San Lorenzo. L’obiettivo: far rispettare l’obbligo di chiusura dei banchi entro le 20.30 e il conseguente sgombero del suolo pubblico. Ma la realtà, a quanto pare, è ben diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La linea dura non si ferma. San Lorenzo e stazione blitz della Municipale

In questa notizia si parla di: linea - dura - lorenzo - stazione

Mensa a scuola. La "linea dura" riduce i morosi - Grazie a una linea dura sull'eliminazione della morosità, l'amministrazione comunale sta ottenendo risultati significativi nella gestione delle rette per la mensa scolastica.

E' una classifica un po' farlocca, dura qualche ora ed è occupata da una gamma di contenuti molto eterogenei, ma L'Anello di Oricalco è primo su Amazon per interesse, nella sua categoria! YAYYYY Vai su Facebook

La linea dura non si ferma. San Lorenzo e stazione blitz della Municipale; Jovanotti in concerto all'Inalpi Arena di Torino: orari, biglietti, autobus speciali, come arrivare e scaletta; Jovanotti a Bologna: parcheggi e scaletta. I biglietti? Ecco le nuove date.

Linea Faenza, Borgo S. Lorenzo, Firenze: stop ai treni dall’8 ... - MSN - Faenza (Ravenna), 25 luglio 2024 – Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione lungo lungo la linea ferroviaria Faenza–Borgo San Lorenzo (via Vaglia)–Firenze, i ... msn.com scrive