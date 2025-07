Incontri Ritrovi gite e passeggiate per tutti

In un mondo in cui il tempo scorre veloce, nulla è più prezioso di un momento di condivisione e ricordo. Recenti incontri, gite e passeggiate hanno dimostrato come il piacere di stare insieme possa superare ogni distanza e anno di diploma. Dai festeggiamenti del liceo linguistico Adamo Pasini ai nostalgici raduni degli ex alunni del corso per geometri, queste occasioni ci ricordano che la vera ricchezza sono le relazioni umane. È così che si rinforza il legame tra passato e presente, e si crea un patrimonio di emozioni da custodire nel cuore.

Tanti ritrovi, in queste settimane, hanno celebrato il piacere di stare insieme, nei modi più diversi. La classe del liceo linguistico Adamo Pasini diplomata nel 1985, si è ritrovata dopo 40 anni, ritrovandosi di nuovo 16enni per una sera. Si sono riuniti dopo quasi sessant'anni dal diploma anche gli ex alunni del corso per geometri diplomati nell'anno scolastico 196667. Al pranzo conviviale hanno partecipato Ivan Salvigni, Massimo Amadori, Franco Bandini, Massimo De Capua, Antonio Facibeni, Franco Faggiotto, Renato Fiumana, Marcello Lambriaschi, Gabriele Minelli, Rosella Nanni, Pierluigi Piero, Giuliano Preda e Aldo Salvetti.

