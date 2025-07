I rilievi della Corte dei Conti | Partecipate manager restituiscano i compensi

Le recenti rilevazioni della Corte dei Conti mettono in luce un problema serio: alcuni amministratori delle società partecipate dalla Regione, tra cui Gepafin, hanno indebitamente percepito compensi in eccesso nel 2023 e 2024. Ora, la Sezione controllo dell’Umbria sollecita la Regione a recuperare queste somme, evidenziando l’urgenza di fare chiarezza e garantire trasparenza nella gestione pubblica. La questione si fa sempre più cruciale per la credibilità delle istituzioni.

Ci sono somme in eccesso che alcuni amministratori di società partecipate della Regione hanno indebitamente percepito nel 2023 e nel 2024 e per le quali ora la Sezione controllo della Corte dei Conti dell’Umbria, presieduta da Antonello Colosimo, ne ha chiesto la restituzione. O meglio, sollecita la Regione a recuperare quelle cifre. Si tratta di amministratori Gepafin ai quali è stato chiesto di ‘restituire’ importi di un certo rilievo. Il presidente Colosimo nella adunanza di ieri – alla quale è intervenuta la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti – ha ribadito che queste somme sono stabilite dal Tusp (Testo unico delle società partecipate), mentre la partecipata della Regione, ritiene che una parte della stessa sia giuridicamente da considerare come una ’società finanziaria’ a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I rilievi della Corte dei Conti: "Partecipate, manager restituiscano i compensi"

