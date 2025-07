Italia-Turchia oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv programma streaming

Italia e Turchia si affrontano oggi nella Volleyball Nations League 2025, una sfida imperdibile che deciderà il vertice del girone preliminare. Due squadre di élite, guidate da allenatori leggendari e opposte di altissimo livello, si sfidano per conquistare punti fondamentali in questa competizione che sta scrivendo nuove pagine della pallavolo femminile. È una delle vette più alte che il...

Italia e Turchia si sfidano per il vertice della fase preliminare della Volleyball Nations League, in una gara che mette in palio punti pesantissimi per il primo posto del girone. In campo, due delle Nazionali più complete e vincenti del panorama mondiale, guidate da allenatori leggendari e trainate da opposte di altissimo profilo, che hanno segnato e continuano a segnare un’epoca nella pallavolo femminile. È una delle vette più alte che il volley internazionale possa offrire in questo momento. La rivalità tra Italia e Turchia si è consolidata nel tempo, con sfide memorabili negli ultimi anni. Dalla dolorosa eliminazione azzurra agli Europei giocati in casa — che portarono all’addio in panchina di Davide Mazzanti, malgrado il tentativo di rimonta con l’ingresso di Paola Egonu — alla clamorosa vittoria dell’Italia nella semifinale olimpica di Parigi 2024, che spalancò le porte del trionfo finale e costrinse le turche a lottare (invano) per il bronzo contro il Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it